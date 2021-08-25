***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 13.33 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırVOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu KomiteOSMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Sompo Sigorta, Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üyeERHAN ASLANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hukuki Danışman Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye-Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı, Emiliano Zapata Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür,Havana Motor Yönetim Kurulu Başkanı,Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı-Genel MüdürVOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Derlüks Deri İhracat Müdürü,Boran Meşrubat pazarlama müdürü Havana Motor Genel MüdürTUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.OSMAN YILMAZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Sompo Sigorta, Genel SekreterERHAN ASLANER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hukuki Danışman Serbest Avukathttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960455BIST