***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Ortaklar Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 13.69 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırVOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Derlüks Deri ihracat müdürü, Boran Meşrubat pazarlama müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Denetimden Sorumlu KomiteOSMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Sompo Sigorta, Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite üyeERHAN ASLANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hukuki Danışman Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHavana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 20000000 10200000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkToprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 32500000 14625000 TRY 45 İştirakEmiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964893BIST