***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2022 16:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 100000 51000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003173
BIST
17:342.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,25
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:3413,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:3415,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:34831,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,31
|Açılış
|: 830,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LKMNH
|14,63
|42.063.713
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.775.198
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.501.832
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|7.196.608
|% 9,90
|
|PAPIL
|19,62
|38.145.291
|% 9,61
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.124.148
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.258.022
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,58
|4.657.733.436
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,81
|1.276.111.985
|% 0,60
|
|EREGL
|28,84
|1.072.423.758
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,08
|1.062.850.835
|% 1,24
|
|GARAN
|11,84
|893.489.581
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.062.850.835
|% 1,24
|
|THYAO
|29,58
|4.657.733.436
|% 0,61
|
|KARSN
|3,92
|597.829.059
|% 7,99
|
|ODAS
|1,36
|175.813.355
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,81
|1.276.111.985
|% 0,60
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6434
|13,6494
|% 0,01
|
|Euro
|15,4681
|15,4807
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5183
|18,6112
|% 0,09
|
|Frank
|14,8244
|14,9137
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6260
|3,6442
|% -0,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,85
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|0,70
|