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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2022 16:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 100000 51000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji San.Tic.A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003173


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BIST En Aktif Hisseler17:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LKMNH 14,63 42.063.713 % 10,00  
DERHL 5,72 26.775.198 % 10,00  
OTKAR 455,90 334.501.832 % 9,99  
PAMEL 104,90 7.196.608 % 9,90  
PAPIL 19,62 38.145.291 % 9,61  
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17:31 Alış Satış %  
Dolar 13,6434 13,6494 % 0,01  
Euro 15,4681 15,4807 % 0,10  
Sterlin 18,5183 18,6112 % 0,09  
Frank 14,8244 14,9137 % 0,48  
Riyal 3,6260 3,6442 % -0,01  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 -2,85  
Altın Gr. 831 832 -0,89  
Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 -0,09  
Gümüş Gr. 10,45 10,47 -0,03  
B. Petrol 92,09 92,09 0,70  
Seans Raporu 17:31
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