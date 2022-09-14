***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 16:23
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrikli ve A Sınıfı Lüks Otomotiv Satış 100000 51000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063109
BIST
17:543.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 11,01
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.439
En Düşük
3.277
17:5418,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:5418,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:541.000,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.000,45
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ASELS
|33,00
|5.766.589.840
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|225.493.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|565,90
|140.072.023
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.664.323
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.596.466
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.326.512.062
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.639.322
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|123.240.074
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.139.192.573
|% -6,57
|
|ASELS
|33,00
|5.766.589.840
|% 10,00
|
|THYAO
|73,80
|5.609.554.680
|% 3,80
|
|AKBNK
|14,19
|3.357.614.260
|% -9,96
|
|EREGL
|31,26
|3.064.938.549
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,40
|2.954.504.580
|% -8,71
|
|KRDMD
|13,50
|8.139.192.573
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.496.721.440
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.357.614.260
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,12
|1.143.710.264
|% -3,94
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2374
|18,2428
|% -0,04
|
|Euro
|18,2478
|18,2712
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,0642
|21,1698
|% 0,73
|
|Frank
|18,9320
|19,0461
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8364
|4,8606
|% -0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.759
|6.820
|4,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|1,52
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS