***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2022 09:38
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. yönetim ve depolama merkezi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBUL
Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim ve üretim merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. üretim merkezi, Dap/Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı Köyü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065397
BIST
12:033.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,71
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
12:0318,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5157
En Düşük
18,4132
12:0317,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
12:03963,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,25
|Açılış
|: 963,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ALKIM
|34,76
|117.721.266
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|77.119.170
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,75
|76.063.192
|% 9,10
|
|HKTM
|41,90
|37.653.229
|% 8,05
|
|ALKA
|77,40
|29.047.906
|% 7,57
|
|ULUFA
|5,19
|1.923.378
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.802.153
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,48
|415.617.524
|% -9,14
|
|SKBNK
|1,91
|324.188.856
|% -7,28
|
|EGSER
|30,02
|59.810.606
|% -6,19
|
|THYAO
|70,25
|1.127.126.653
|% -1,06
|
|YKBNK
|7,38
|1.002.312.082
|% 1,93
|
|SASA
|67,60
|998.824.655
|% -2,03
|
|AKBNK
|11,88
|934.046.831
|% 0,51
|
|GARAN
|20,02
|865.663.955
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,00
|742.608.180
|% 0,50
|
|SKBNK
|1,91
|324.188.856
|% -7,28
|
|YKBNK
|7,38
|1.002.312.082
|% 1,93
|
|TSKB
|2,42
|313.290.856
|% -4,35
|
|ZOREN
|3,48
|415.617.524
|% -9,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5007
|18,5237
|% 0,41
|
|Euro
|17,6934
|17,7182
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,7289
|19,8278
|% -0,01
|
|Frank
|18,5569
|18,6687
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9023
|4,9269
|% 0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,47
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.572
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.197
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,09
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.08 ) 3, 563
-
12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, SASA
-
12:16XU100
Endeks 3, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 17, 931.00 milyon TL de
-
12:16ISFIN
Yüzde 7.62 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 774, 086 adet işlem
-
12:15BRLSM
Yüzde 9.10 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 148 adet işlem