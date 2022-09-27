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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2022 09:38
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. yönetim ve depolama merkezi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBUL
Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim ve üretim merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. üretim merkezi, Dap/Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı Köyü


Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirak
Emiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065397


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BRLSM 11,75 76.063.192 % 9,10  
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ALKA 77,40 29.047.906 % 7,57  
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Frank 18,5569 18,6687 % 0,25  
Riyal 4,9023 4,9269 % 0,32  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.620 -9,47  
Altın Gr. 964 964 -2,00  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.572 6.654 -22,00  
Yarım 3.197 3.253 -10,00  
Çeyrek 1.604 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 -0,34  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 -0,16  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,09  
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