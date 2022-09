***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. yönetim ve depolama merkezi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi Arif Ağa Sokak No:29/1 Bahçelievler/İSTANBULEmiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim ve üretim merkezi, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Zeytinburnu/İSTANBUL 34020Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. üretim merkezi, Dap/Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı KöyüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda ve gıda dışı hızlı tüketim maddeleri dağıtımı 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkToprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü yenilebilir enerji ve elektrik üretimi 57500000 25875000 TRY 45 İştirakEmiliano Zapata Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065397BIST