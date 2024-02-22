***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.Bağımsız Denetim Kuruluşu: RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Telefon : +90 212 370 07 00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMAL GÜZELCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı 25.07 Bağımsız Üye Değil HayırVOLKAN TANERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUNCAY ERÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiOSMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Sompo Sigorta Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiERHAN ASLANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2021 İcrada Görevli Değil Hukuki Danışman Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEMAL GÜZELCİ Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye-Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu BaşkanıVOLKAN TANERİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu ÜyesiTUNCAY ERÖZMEN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Yoktur.OSMAN YILMAZ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetici Yoktur. Sompo Sigorta Genel SekreterERHAN ASLANER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hukuki Danışman Serbest Avukathttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251306BIST