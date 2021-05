***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/05/2021Karar Sayısı2021/25Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDerlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna kanun, norm ve standartlar açısından gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güzelci Volkan Taneri Nevzat Taneri Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Tuncay Erözmen Can Alper Şahin