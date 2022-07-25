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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

25.07.2022 19:39
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/07/2022
Karar Sayısı
2022/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile 2. çeyrek ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 2. çeyrek ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 2. çeyrek ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.             Yönetim Kurulu Üyesi
       Cemal Güzelci                                   Volkan Taneri                                 Erhan Aslaner           
 
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi            Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
      Tuncay Erözmen                                          Osman Yılmaz                     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047638


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Yarım 3.237 3.284 1,00  
Çeyrek 1.624 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,19  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,16  
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