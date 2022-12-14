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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.12.2022 16:09
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Meybuz Gıda Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve Nobel Pazarlama Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/12/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Nobel Pazarlama Ltd.Şti. ile var olan DİMES markaları ürünlerin İstanbul Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler ve Bayrampaşa ilçelerinde dağıtımına ilişkin sözleşmesi, karşı tarafın bayilik modelinde değişime gitmesi üzerine sonlandırılmıştır. 
Bağlı ortaklığımızın ilgili ürünlerden elde ettiği hasılat 2021 yılında ve 2022/9 aylık finansal tablolarda konsolide ciromuzun %0,09'una isabet etmektedir. 
Bunun üzerine bağlı ortaklığımız yine aynı bölgelerde faaliyet göstermek üzere Meybuz Gıda Enerji San. ve Tic.A.Ş. ile MEYSU markalı ürünlerin satış ve dağıtımı için bayilik sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087149


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