***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMeybuz Gıda Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve Nobel Pazarlama Ltd.Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/12/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Nobel Pazarlama Ltd.Şti. ile var olan DİMES markaları ürünlerin İstanbul Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler ve Bayrampaşa ilçelerinde dağıtımına ilişkin sözleşmesi, karşı tarafın bayilik modelinde değişime gitmesi üzerine sonlandırılmıştır.Bağlı ortaklığımızın ilgili ürünlerden elde ettiği hasılat 2021 yılında ve 2022/9 aylık finansal tablolarda konsolide ciromuzun %0,09'una isabet etmektedir.Bunun üzerine bağlı ortaklığımız yine aynı bölgelerde faaliyet göstermek üzere Meybuz Gıda Enerji San. ve Tic.A.Ş. ile MEYSU markalı ürünlerin satış ve dağıtımı için bayilik sözleşmesi imzalamıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087149BIST