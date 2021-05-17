***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.05.2021 18:31
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn.Can Alper Şahin işlerinin yoğunlaşması nedeniyle bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.Konuyla ilgili toplanan Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi vasfı ile
verdiği tavsiye kararı üzerine Sn.Osman Yılmaz'ın ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu
Bağımsız üyeliğine oybirliği ile seçilmesine karar vermiştir.Öte yandan Yönetim Kurulu Komitelerinde de değişiklik olmuştur. Sn. Can Alper Şahin'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına ve Denetim Komitesi üyeliğine Sn.Osman Yılmaz seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
KOMİTE ADI
BAŞKAN
ÜYE
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE TUNCAY ERÖZMEN OSMAN YILMAZ
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ OSMAN YILMAZ EVREN ATIŞ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TUNCAY ERÖZMEN EVREN ATIŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936631
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|Sterlin
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|% -1,42
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|Frank
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|% -1,89
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|Alış
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|1.867
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|Altın Gr.
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|499
|-2,40
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|Cumhuriyet
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|3.318
|159,00
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|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
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|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|-0,02
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