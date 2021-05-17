***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn.Can Alper Şahin işlerinin yoğunlaşması nedeniyle bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.Konuyla ilgili toplanan Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi vasfı ileverdiği tavsiye kararı üzerine Sn.Osman Yılmaz'ın ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim KuruluBağımsız üyeliğine oybirliği ile seçilmesine karar vermiştir.Öte yandan Yönetim Kurulu Komitelerinde de değişiklik olmuştur. Sn. Can Alper Şahin'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına ve Denetim Komitesi üyeliğine Sn.Osman Yılmaz seçilmiştir.Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,KOMİTE ADIBAŞKANÜYEDENETİMDEN SORUMLU KOMİTE TUNCAY ERÖZMEN OSMAN YILMAZRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ OSMAN YILMAZ EVREN ATIŞKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TUNCAY ERÖZMEN EVREN ATIŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936631BIST