***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yeni üye atamasına ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda,Riskin Erken Saptanmasına Komitesine, Sn.Tuncay Erözmen ile Sn.Erhan Aslaner'in komite üyesi olarak atanmasına Sn.Evren Atış'ın komite üyeliğinden çıkarılmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine, Sn Osman Yılmaz'ın komite üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127289BIST