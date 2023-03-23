***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2023 12:00
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yeni üye atamasına ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda,
Riskin Erken Saptanmasına Komitesine, Sn.Tuncay Erözmen ile Sn.Erhan Aslaner'in komite üyesi olarak atanmasına Sn.Evren Atış'ın komite üyeliğinden çıkarılmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine, Sn Osman Yılmaz'ın komite üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127289
BIST
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|DURDO
|52,80
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|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.687.924
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.273.910
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|239.947.633
|% -9,87
|
|GEREL
|13,20
|122.448.882
|% -8,27
|
|PKENT
|126,80
|149.477.528
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,80
|48.114.779
|% -7,52
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|EREGL
|37,34
|3.871.150.128
|% 0,65
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|ASTOR
|59,10
|3.591.316.919
|% -2,31
|
|OYAKC
|41,02
|3.020.777.734
|% 7,10
|
|KRDMD
|20,04
|2.271.084.850
|% 2,61
|
|GOKNR
|23,02
|1.476.821.606
|% -2,87
|
|EKGYO
|6,97
|1.177.191.373
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,04
|2.271.084.850
|% 2,61
|
|EREGL
|37,34
|3.871.150.128
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,71
|1.125.813.011
|% 0,07
|
|OYAKC
|41,02
|3.020.777.734
|% 7,10
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,0418
|19,0446
|% 0,03
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|Euro
|20,7209
|20,7381
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3383
|23,4554
|% 0,21
|
|Frank
|20,6959
|20,8206
|% 0,09
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|Riyal
|5,0547
|5,0800
|% 0,01
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|13:58
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
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|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
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|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
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|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
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|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
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|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
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|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
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|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
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