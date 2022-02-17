***DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.02.2022 08:59
***DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002286
BIST
12:042.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:0413,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0202
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
12:0415,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:04825,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,01
|Açılış
|: 825,95
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:04
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.354.775
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.278.567
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|45.034.849
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|987.473
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|15.590.181
|% -9,82
|
|OYLUM
|4,95
|7.086.845
|% -9,34
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|TUPRS
|194,00
|693.304.162
|% -0,82
|
|EREGL
|28,34
|579.435.723
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|160.204.188
|% -0,85
|
|ODAS
|1,30
|57.531.613
|% -0,76
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6116
|13,6171
|% 0,15
|
|Euro
|15,4743
|15,4857
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4335
|18,5259
|% 0,04
|
|Frank
|14,7050
|14,7936
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6157
|3,6338
|% 0,10
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|16,94
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,06
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.570
|75,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|70,31
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,01
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|