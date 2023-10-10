***DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.10.2023 09:08
***DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203547
BIST
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10:438.380
En Düşük
|Değişim
|: 2,28%
|| 186,69
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4327,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0594
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4329,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0594
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:431.655,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.655,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|346.700.184
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.270.552
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|2.838.433
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|THYAO
|233,60
|1.849.259.743
|% 2,82
|
|ASELS
|42,64
|1.609.159.409
|% -2,83
|
|TUPRS
|150,10
|1.228.943.981
|% 1,49
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ASTOR
|129,00
|998.495.654
|% 4,88
|
|ZOREN
|6,46
|817.133.280
|% 5,04
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,37
|587.145.984
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ODAS
|13,09
|661.740.479
|% 5,14
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7233
|27,7282
|% 0,21
|
|Euro
|29,3324
|29,3437
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,7970
|33,9665
|% 0,04
|
|Frank
|30,4655
|30,6490
|% 0,16
|
|Riyal
|7,3688
|7,4058
|% 0,12
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|