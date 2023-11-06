***DERHL* *PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.11.2023 09:09
***DERHL******PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DERHL, PEGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214241
BIST
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13:307.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 156,59
|Açılış
|: 7.793
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|Önceki Kapanış
|: 7.706
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7.789
En Yüksek
7.898
13:3028,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
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28,5142
En Düşük
28,2562
13:3030,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 30,5800
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|Önceki Kapanış
|: 30,4500
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En Düşük
30,2815
13:301.816,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.816,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
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1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:28
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.312
|% -7,51
|
|FENER
|125,20
|941.585.456
|% -7,26
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|IHYAY
|2,53
|10.604.156
|% -4,17
|
|THYAO
|227,30
|3.937.188.970
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,40
|2.734.218.440
|% 2,54
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|ASTOR
|124,30
|1.421.855.682
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,42
|625.283.749
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|592.308.568
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|YKBNK
|17,66
|1.098.671.525
|% 2,44
|
|ODAS
|11,73
|718.616.166
|% 2,27
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4306
|28,4373
|% 0,20
|
|Euro
|30,5873
|30,6038
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2053
|35,3819
|% 0,49
|
|Frank
|31,5955
|31,7859
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5578
|7,5957
|% 0,21
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|