***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.02.2022 09:03
***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/02/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999107
BIST
17:151.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,07
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
17:1513,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0242
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
17:1515,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0288
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
17:15785,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,63
|Açılış
|: 785,70
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.464.823
|% 9,99
|
|HURGZ
|2,21
|58.740.948
|% 9,95
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.306.994
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,77
|86.298.773
|% -6,10
|
|TURGG
|137,70
|12.686.816
|% -6,01
|
|THYAO
|26,80
|2.112.618.954
|% -0,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.646.656.878
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,12
|1.190.916.769
|% -0,98
|
|SASA
|47,24
|762.496.194
|% 1,90
|
|TOASO
|83,60
|752.964.532
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,08
|1.646.656.878
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|300.137.518
|% -0,84
|
|KRDMD
|11,12
|1.190.916.769
|% -0,98
|
|ODAS
|1,31
|136.018.789
|% -1,50
|
|TSKB
|1,53
|157.033.696
|% -1,92
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5398
|13,5472
|% -0,17
|
|Euro
|15,4948
|15,5074
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,2674
|18,3590
|% -0,64
|
|Frank
|14,6099
|14,6979
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6008
|3,6189
|% -0,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,46
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.277
|-24,00
|
|Tam
|5.176
|5.310
|-17,60
|
|Yarım
|2.502
|2.569
|-8,51
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,69
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|1,42
|