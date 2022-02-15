***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.02.2022 09:18
***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 31.176,903 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi: 15.02.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001732
BIST
10:342.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,72
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.008
10:3413,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0079
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:3415,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0388
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4181
En Düşük
15,3518
10:34820,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,70
|Açılış
|: 820,78
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PKENT
|791,00
|6.754.253
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,86
|6.503.893
|% 9,74
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,21
|7.224.305
|% 7,00
|
|INVEO
|34,60
|56.274.812
|% 6,53
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|MARKA
|3,94
|359.940
|% -7,29
|
|AVOD
|1,74
|7.047.026
|% -7,28
|
|ORCAY
|26,28
|9.624.218
|% -4,16
|
|THYAO
|28,72
|484.918.433
|% 0,42
|
|KOZAL
|130,80
|318.827.781
|% 2,27
|
|KRDMD
|11,71
|216.156.467
|% 1,74
|
|ASELS
|21,88
|145.985.667
|% 0,18
|
|YKBNK
|4,10
|136.967.595
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,10
|136.967.595
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,71
|216.156.467
|% 1,74
|
|THYAO
|28,72
|484.918.433
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,29
|30.194.542
|% 1,33
|
|MOBTL
|2,05
|25.374.926
|% 0,99
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5915
|13,5984
|% 0,05
|
|Euro
|15,3867
|15,3989
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,3517
|18,4437
|% 0,14
|
|Frank
|14,6540
|14,7423
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,02
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,68
|
|Altın Gr.
|821
|821
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,70
|