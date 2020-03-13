***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:45
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828664
BIST
15:4098.158
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 4.518,77
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:406,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0230
|Açılış
|: 6,2940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:407,0042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0687
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:40321,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,44
|Açılış
|: 321,80
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.593.941
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|41.292.913
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|27.017.575
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.822
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,24
|5.670.931
|% -12,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,32
|930.875.476
|% 8,05
|
|THYAO
|9,29
|840.186.384
|% 9,55
|
|GARAN
|9,34
|465.235.812
|% 6,86
|
|EREGL
|8,48
|287.022.737
|% 4,05
|
|KRDMD
|2,16
|276.492.061
|% 8,00
|
|ODAS
|1,41
|253.261.989
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,98
|135.301.419
|% 8,89
|
|KRDMD
|2,16
|276.492.061
|% 8,00
|
|YKBNK
|2,29
|267.866.059
|% 7,51
|
|EKGYO
|1,22
|137.067.182
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8405
|7,8798
|% -0,89
|
|Frank
|6,5954
|6,6351
|% -1,01
|
|Riyal
|1,6732
|1,6816
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,06
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|4,90
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|2,37
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|2,21
|
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