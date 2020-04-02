***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 13:07
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834193
BIST
15:5588.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -285,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:556,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
15:557,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
15:55343,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 343,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.047.990
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.989.143
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.555.077
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|790.254
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.822.813
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,82
|13.858.286
|% -9,32
|
|PETKM
|3,52
|1.891.398.235
|% 5,71
|
|GARAN
|7,65
|402.791.145
|% -2,42
|
|SASA
|7,54
|402.470.839
|% -4,56
|
|GSRAY
|2,28
|364.733.460
|% -6,56
|
|ECILC
|4,44
|320.612.845
|% -0,89
|
|PETKM
|3,52
|1.891.398.235
|% 5,71
|
|GSRAY
|2,28
|364.733.460
|% -6,56
|
|IHLGM
|1,02
|113.880.372
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|98.490.992
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,85
|164.655.438
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2366
|8,2779
|% -0,35
|
|Frank
|6,8475
|6,8887
|% -0,97
|
|Riyal
|1,7620
|1,7708
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.601
|9,54
|
|Altın Gr.
|344
|344
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
|
|B. Petrol
|26,85
|26,85
|2,11
|
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