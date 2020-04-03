***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:07
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834493
BIST
12:5489.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 201,75
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:546,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0830
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:547,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0429
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:54347,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,24
|Açılış
|: 347,58
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.506.698
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.327.047
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|EDIP
|1,38
|732.677
|% -7,38
|
|PETKM
|3,41
|337.877.087
|% -1,45
|
|TUPRS
|86,35
|325.184.791
|% 4,48
|
|ASELS
|23,38
|253.695.437
|% 1,04
|
|GARAN
|7,53
|253.078.011
|% -0,92
|
|GSRAY
|2,10
|194.426.393
|% -4,55
|
|PETKM
|3,41
|337.877.087
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,10
|194.426.393
|% -4,55
|
|IHLGM
|0,99
|59.833.730
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,82
|103.323.939
|% -1,62
|
|TSPOR
|3,02
|156.428.828
|% -2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1992
|8,2403
|% 0,29
|
|Frank
|6,8375
|6,8786
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7762
|1,7852
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,07
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|2,04
|