***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 10:25
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853678
BIST
13:10115.685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -840,04
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:106,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:107,6864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6807
13:10394,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,71
|Açılış
|: 394,17
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.033.871
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.876.099
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.888.188
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.591.582
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.252.351
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|YONGA
|24,80
|99.925
|% -4,62
|
|RTALB
|33,40
|30.134.360
|% -4,52
|
|KRDMD
|3,22
|1.266.357.356
|% -0,92
|
|ASELS
|32,82
|947.269.166
|% 1,05
|
|GARAN
|8,33
|705.210.051
|% -1,54
|
|ODAS
|2,57
|678.577.465
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,01
|659.020.937
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,22
|1.266.357.356
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,01
|659.020.937
|% -1,95
|
|ODAS
|2,57
|678.577.465
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,51
|310.135.516
|% 4,14
|
|KARSN
|3,04
|406.770.200
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4775
|8,5200
|% 0,04
|
|Frank
|7,2033
|7,2467
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,57
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,80
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,20
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,05
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|1,12
|