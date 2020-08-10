DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|168.792
|% 10,00
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5500
|9,5979
|% 0,67
|Frank
|7,9982
|8,0464
|% 0,51
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% 0,67
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-3,83
|Altın Gr.
|480
|480
|2,47
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|-0,01
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,06
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
Seans Raporu
- 11:27AYES Yüzde 6.60 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 032 adet işlem
- 11:26SODSN Yüzde 9.15 oranında artışla 11.09 lira fiyatla işlem gören hissede 417 adet işlem
- 11:25XU100 Endeks 1, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 5, 474.00 milyon TL de
- 11:25QNBFL Yüzde 4.07 oranında artışla 122.80 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 646 adet işlem
- 11:24SOKM Yüzde 4.94 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 626 adet işlem