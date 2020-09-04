***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 14:52
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873306
BIST
15:221.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:227,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:228,8149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:22463,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,71
|Açılış
|: 463,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,82
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SAYAS
|5,72
|19.762.800
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.896.015
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.400.173
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.554.765
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|123.184.563
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|19,00
|11.244.518
|% -6,59
|
|SISE
|6,28
|1.504.544.486
|% 3,63
|
|FENER
|35,62
|669.117.367
|% 4,40
|
|GSRAY
|3,56
|566.055.592
|% -2,47
|
|ASELS
|16,92
|563.437.202
|% 0,12
|
|GARAN
|6,79
|412.724.837
|% 0,44
|
|SISE
|6,28
|1.504.544.486
|% 3,63
|
|GSRAY
|3,56
|566.055.592
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,73
|226.850.696
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,30
|286.999.542
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|354.342.804
|% 0,34
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4502
|% 0,24
|
|Euro
|8,8156
|8,8254
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,8467
|9,8961
|% 0,09
|
|Frank
|8,1442
|8,1933
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 0,25
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|7,42
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|6,92
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,35
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,05
|