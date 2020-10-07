***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 10:54
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878965
BIST
12:531.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:537,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:539,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:53476,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,75
|Açılış
|: 476,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:53
|VKING
|6,71
|3.864.587
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.798.534
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.775.151
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.392.501
|% -9,91
|
|GARAN
|7,03
|998.894.015
|% -1,13
|
|ODAS
|3,44
|958.218.591
|% 5,20
|
|ASELS
|18,59
|472.216.194
|% 0,27
|
|SISE
|6,86
|357.076.591
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,44
|326.208.557
|% -0,86
|
|ODAS
|3,44
|958.218.591
|% 5,20
|
|GARAN
|7,03
|998.894.015
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|228.541.871
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,72
|323.249.386
|% 2,26
|
|YGYO
|1,08
|112.198.776
|% 8,00
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8505
|7,8530
|% 0,71
|
|Euro
|9,2353
|9,2404
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0727
|10,1233
|% 0,66
|
|Frank
|8,5112
|8,5625
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,58
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|12,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|-17,00
|
|Tam
|3.131
|3.209
|-17,01
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|-8,23
|
|Çeyrek
|759
|776
|-4,12
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,17
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,87
|