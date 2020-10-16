***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 15:39
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882173
BIST
15:471.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:477,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9573
En Düşük
7,9127
15:479,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
15:47487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DAGHL
|17,71
|35.869.626
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.207.171
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.580.201
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.569.905
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.070.494
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|946.983.495
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|775.064.977
|% 0,43
|
|KERVT
|7,69
|509.017.557
|% 2,26
|
|GARAN
|7,07
|480.716.143
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,70
|470.760.575
|% 1,78
|
|SKBNK
|1,84
|443.014.474
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,72
|354.404.339
|% 8,18
|
|TSKB
|1,25
|226.026.747
|% 5,93
|
|EKGYO
|1,93
|360.111.570
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,62
|290.579.659
|% 2,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9530
|7,9565
|% 0,30
|
|Euro
|9,3318
|9,3390
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,2407
|10,2920
|% 0,23
|
|Frank
|8,6773
|8,7295
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,15
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|24,30
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,76
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|
Seans Raporu
15:46
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16:00SNGYO
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 94 artarak (% 0.53 ) 1, 307
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15:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, IHLGM, TSKB
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15:58XU100
Endeks 1, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 12, 424.00 milyon TL de