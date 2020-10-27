***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:00
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884160
BIST
12:031.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:038,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1655
En Düşük
8,0708
12:039,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0948
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:03498,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,02
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|GLRYH
|17,49
|21.288.346
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.623.927
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.420.530
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|851.143.511
|% 5,21
|
|GARAN
|6,85
|444.062.127
|% 1,18
|
|SISE
|6,40
|440.398.387
|% 1,59
|
|ECILC
|7,41
|364.543.957
|% 0,41
|
|DEVA
|24,36
|294.946.197
|% -1,38
|
|TSKB
|2,02
|851.143.511
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|281.369.359
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,68
|186.481.569
|% 0,00
|
|ODAS
|2,95
|262.579.650
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|284.996.780
|% -1,50
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1619
|8,1646
|% 1,00
|
|Euro
|9,6420
|9,6471
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,5882
|10,6413
|% 0,87
|
|Frank
|8,9485
|9,0024
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1691
|2,1800
|% 0,93
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
|