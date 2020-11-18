***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:00
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889008
BIST
11:311.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.279
En Düşük
1.264
11:317,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:319,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:31467,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 467,98
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:30
|LINK
|47,32
|5.195.462
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.278.143
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.983.340
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.441.829.138
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,79
|625.262.247
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,35
|580.623.129
|% 4,07
|
|AKBNK
|6,20
|348.096.497
|% 3,51
|
|THYAO
|11,62
|262.531.856
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,79
|625.262.247
|% 4,49
|
|GARAN
|8,72
|1.441.829.138
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,35
|580.623.129
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,92
|212.731.927
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|113.154.221
|% 2,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7233
|7,7266
|% 0,35
|
|Euro
|9,1786
|9,1846
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2362
|10,2876
|% 0,62
|
|Frank
|8,4528
|8,5038
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0536
|2,0639
|% 0,34
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|-19,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|-16,05
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,76
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,24
|
Seans Raporu
11:30
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11:45ADESE
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