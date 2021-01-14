***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 15:50
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902129
BIST
16:191.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:197,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:198,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:19436,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,85
|Açılış
|: 436,69
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.619.977
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.855.272
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.864.960
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,25
|1.774.860.168
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,68
|1.449.923.376
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,10
|1.031.233.060
|% -0,96
|
|TCELL
|16,89
|1.005.852.076
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,47
|1.002.900.630
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,63
|857.867.439
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.002.900.630
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,68
|1.449.923.376
|% -2,65
|
|TSKB
|1,89
|406.887.940
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|297.180.787
|% 6,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3800
|% -0,31
|
|Euro
|8,9494
|8,9566
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0268
|10,0771
|% -0,33
|
|Frank
|8,2472
|8,2969
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,33
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 32 kaybederek (% -0.49 ) 1, 689
-
16:32XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 25, 321.00 milyon TL de
-
16:32KLMSN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 184, 652 adet işlem
-
16:31SAFKR
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 116, 440 adet işlem
-
16:30FORMT
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 533 adet işlem