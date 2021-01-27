***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:44
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904702
BIST
16:031.499
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -37,15
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:037,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:038,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:03436,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 436,95
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KONTR
|48,46
|174.684.589
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.751.373
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.601.576
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|58.921.628
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.591.290.415
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,46
|1.412.516.230
|% -3,15
|
|GARAN
|9,29
|1.249.450.139
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,85
|1.032.463.575
|% -0,72
|
|KARSN
|4,73
|927.119.629
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,46
|1.412.516.230
|% -3,15
|
|ODAS
|3,98
|1.591.290.415
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|638.564.055
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,47
|417.635.695
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|315.027.426
|% -5,92
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3857
|7,3893
|% 0,62
|
|Euro
|8,9510
|8,9560
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0924
|10,1430
|% 0,33
|
|Frank
|8,2752
|8,3251
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% 0,57
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-10,49
|
|Altın Gr.
|436
|437
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.879
|2.952
|-19,46
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-9,41
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,71
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,00
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, TSKB
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TTKOM, TUPRS
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 31 kaybederek (% -2.09 ) 1, 324
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, VAKFN, KONTR, COSMO, EUYO, INTEM, GLRYH, BTCIM, OZRDN, SEKUR
-
16:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, UZERB, SONME, SNKRN, YAPRK, MERIT, AVHOL