***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 17:26
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911878
BIST
17:301.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,17
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:307,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0888
En Düşük
7,0039
17:308,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6129
En Düşük
8,5250
17:30411,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,33
|Açılış
|: 411,56
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,63
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KRGYO
|7,71
|61.949.651
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.572.175
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|139.888.177
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.090.674
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|GLBMD
|7,92
|18.701.596
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.330.999
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,49
|4.107.936.007
|% 7,23
|
|THYAO
|13,09
|2.568.631.452
|% 3,56
|
|SASA
|36,32
|1.787.475.589
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,15
|1.654.498.846
|% 4,85
|
|KOZAL
|135,10
|1.552.457.080
|% -2,45
|
|PETKM
|5,49
|4.107.936.007
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,35
|983.486.531
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|365.668.555
|% -9,17
|
|TSKB
|1,81
|582.937.381
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,43
|424.319.866
|% -3,38
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0831
|7,0888
|% 0,97
|
|Euro
|8,6045
|8,6128
|% 0,94
|
|Sterlin
|9,9430
|9,9929
|% 1,07
|
|Frank
|7,8383
|7,8856
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% 0,87
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,31
|
|Altın Gr.
|411
|411
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-0,23
|