***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:16
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929239
BIST
17:031.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -26,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.382
17:038,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:039,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
17:03460,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FENER
|31,90
|24.484.590
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.539.110
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.026.011
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.750.726
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.130.587
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.767.988
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.195.181
|% -9,99
|
|EREGL
|18,15
|1.352.304.906
|% -1,04
|
|PETKM
|6,61
|1.211.802.499
|% 4,42
|
|GARAN
|7,08
|972.222.802
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,22
|810.953.481
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|632.012.573
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.211.802.499
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,88
|343.014.309
|% -0,53
|
|ODAS
|3,08
|443.094.302
|% -8,06
|
|GARAN
|7,08
|972.222.802
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,23
|418.777.761
|% -9,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0827
|8,0922
|% 0,43
|
|Euro
|9,7224
|9,7310
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,2331
|11,2894
|% 1,00
|
|Frank
|8,7857
|8,8387
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1460
|2,1567
|% 0,19
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,69
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|0,32
|