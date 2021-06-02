***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 12:50
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939532
BIST
14:071.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:078,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1003
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:0710,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0850
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:07525,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,60
|Açılış
|: 525,16
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|61.263.819
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,87
|61.967.893
|% 9,01
|
|MRGYO
|1,26
|13.915.703
|% -10,00
|
|DARDL
|19,15
|17.528.199
|% -8,72
|
|METUR
|25,20
|29.307.106
|% -8,70
|
|IZFAS
|6,76
|12.130.800
|% -7,78
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,73
|987.265.718
|% 1,78
|
|SASA
|35,08
|964.762.915
|% 3,48
|
|GARAN
|8,00
|630.194.780
|% -1,23
|
|PETKM
|6,35
|578.797.856
|% 1,93
|
|TUPRS
|101,00
|529.318.755
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,20
|382.207.740
|% -0,45
|
|PETKM
|6,35
|578.797.856
|% 1,93
|
|GARAN
|8,00
|630.194.780
|% -1,23
|
|THYAO
|13,73
|987.265.718
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,95
|138.191.656
|% 1,04
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6143
|8,6163
|% 1,14
|
|Euro
|10,4854
|10,4901
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1885
|% 0,91
|
|Frank
|9,5101
|9,5674
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,55
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,92
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,86
|
|Çeyrek
|839
|858
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|0,86
|