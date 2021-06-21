***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 15:45
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943384
BIST
15:411.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:418,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:4110,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0794
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:41501,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,69
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:40
|OZBAL
|10,12
|7.764.135
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.845
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.819.187
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,53
|124.516.903
|% 9,04
|
|METUR
|6,39
|63.621.061
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.284.995
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.122.886.238
|% -0,14
|
|GARAN
|8,11
|552.835.773
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,10
|494.814.769
|% 1,94
|
|EREGL
|18,04
|421.546.255
|% 1,41
|
|KRDMD
|6,78
|412.554.177
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|494.814.769
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|264.496.063
|% -0,47
|
|THYAO
|14,52
|1.122.886.238
|% -0,14
|
|GARAN
|8,11
|552.835.773
|% -0,61
|
|TSKB
|1,28
|84.672.478
|% -2,29
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7782
|8,7794
|% 0,48
|
|Euro
|10,4427
|10,4472
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1409
|12,2018
|% 0,93
|
|Frank
|9,4911
|9,5482
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3339
|2,3456
|% 0,48
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,47
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|31,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|26,54
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|12,84
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,09
|