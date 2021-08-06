***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:02
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955261
BIST
11:041.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:048,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0634
|Açılış
|: 71,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 71,2900
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0410,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0749
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
10,1818
En Düşük
10,0744
11:046,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,05
|Açılış
|: 6,95
|
|Önceki Kapanış
|: 6,90
|
6,96
En Düşük
6,88
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PENTA
|48,78
|6.853.202
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.199.918
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.535.118
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|DNISI
|13,55
|31.010.160
|% 8,84
|
|EDIP
|4,43
|13.199.472
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.893.403
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,76
|47.408.310
|% -8,27
|
|SELVA
|7,51
|12.334.914
|% -6,59
|
|KRSTL
|1,87
|7.371.981
|% -6,03
|
|GENIL
|12,81
|510.380.300
|% 8,38
|
|GARAN
|9,34
|495.614.012
|% 0,86
|
|THYAO
|12,91
|338.474.138
|% 1,18
|
|SASA
|30,50
|324.691.933
|% 2,83
|
|IZMDC
|2,88
|180.390.942
|% -3,68
|
|EKGYO
|1,83
|138.100.576
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,88
|180.390.942
|% -3,68
|
|GARAN
|9,34
|495.614.012
|% 0,86
|
|GENIL
|12,81
|510.380.300
|% 8,38
|
|YKBNK
|2,50
|91.557.473
|% 0,40
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5792
|8,5813
|% 0,72
|
|Euro
|10,1465
|10,1529
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9133
|11,9730
|% 0,70
|
|Frank
|9,4228
|9,4796
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2820
|2,2934
|% 0,75
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,64
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,29
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
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11:17XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de
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11:17GOZDE
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 804 adet işlem
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11:15GOZDE
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 560, 613 adet işlem
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11:14IDGYO
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 279, 251 adet işlem
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11:13KTSKR
Yüzde 4.84 oranında artışla 33.78 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 034 adet işlem