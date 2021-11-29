***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 12:05
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980027
BIST
15:271.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:2712,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2544
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:2714,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2684
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:27732,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 19,42
|Açılış
|: 732,47
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:25
|RAYSG
|15,07
|7.449.124
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.851.252
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.515.604
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.958
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.104.429
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|281.431.886
|% -9,99
|
|RALYH
|16,05
|41.933.294
|% -9,98
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,40
|31.839.180
|% -9,36
|
|DERIM
|7,73
|10.812.147
|% -8,19
|
|THYAO
|17,16
|2.184.530.950
|% 1,00
|
|SASA
|41,62
|1.047.169.684
|% 5,58
|
|GARAN
|11,38
|1.031.133.771
|% -0,52
|
|ASELS
|21,86
|1.028.866.624
|% 5,71
|
|SISE
|12,12
|857.549.744
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,15
|723.059.132
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|386.603.461
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|211.746.336
|% -0,65
|
|THYAO
|17,16
|2.184.530.950
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|75.437.224
|% 1,28
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6179
|12,6332
|% 2,14
|
|Euro
|14,2466
|14,2721
|% 1,88
|
|Sterlin
|16,9536
|17,0386
|% 2,93
|
|Frank
|13,7317
|13,8144
|% 2,86
|
|Riyal
|3,3864
|3,4034
|% 3,01
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,57
|
|Altın Gr.
|736
|736
|23,00
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,50
|9,52
|0,32
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|3,26
|
Seans Raporu
15:25
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