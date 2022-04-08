***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2022 13:34
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017948
BIST
13:562.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 34,32
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
13:5614,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
13:5616,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0165
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
13:56917,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,12
|Açılış
|: 917,07
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:54
|MZHLD
|34,12
|3.390.642
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.899.260
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.293.924
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.226.440
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|53.165.599
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|4.838.751
|% -9,78
|
|DERIM
|4,66
|10.284.184
|% -6,80
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|PSDTC
|29,40
|13.683.142
|% -3,67
|
|PSDTC
|29,40
|13.683.142
|% -3,67
|
|GARAN
|13,17
|3.566.782.569
|% 4,44
|
|THYAO
|35,66
|1.474.816.995
|% 0,11
|
|ASELS
|26,52
|1.158.722.542
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,31
|1.133.181.158
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.628.269
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.628.269
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.566.782.569
|% 4,44
|
|ODAS
|2,17
|578.422.174
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,51
|963.226.944
|% 2,73
|
|AKBNK
|8,31
|1.133.181.158
|% 3,36
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7479
|14,7505
|% 0,09
|
|Euro
|16,0480
|16,0595
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1818
|19,2780
|% -0,11
|
|Frank
|15,7161
|15,8107
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,95
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,13
|