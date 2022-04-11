***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 14:30
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019134
BIST
14:512.442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 49,10
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.444
En Düşük
2.401
14:5114,7345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0089
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:5116,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:51927,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,29
|Açılış
|: 927,73
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,78
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ISFIN
|4,62
|430.334.239
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|146.165.739
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|203.317.515
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|59.109.790
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.915.620
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|92.744.532
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,38
|22.187.773
|% -4,37
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|SRVGY
|86,15
|13.349.483
|% -3,31
|
|IDEAS
|22,98
|5.385.702
|% -2,63
|
|THYAO
|36,76
|4.210.461.253
|% 4,08
|
|GARAN
|13,77
|3.290.119.953
|% 3,53
|
|ASELS
|28,28
|2.153.320.261
|% 1,36
|
|YKBNK
|4,97
|1.868.050.546
|% 6,42
|
|SISE
|17,14
|1.556.644.788
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,72
|1.106.100.318
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,97
|1.868.050.546
|% 6,42
|
|TSKB
|1,72
|618.245.759
|% 8,18
|
|GARAN
|13,77
|3.290.119.953
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,93
|875.305.390
|% 9,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7254
|14,7345
|% -0,06
|
|Euro
|16,0587
|16,0667
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,1331
|19,2290
|% -0,14
|
|Frank
|15,7113
|15,8059
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9172
|3,9369
|% -0,05
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,54
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|27,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|30,54
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,78
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,18
|
|B. Petrol
|98,65
|98,65
|-4,13
|