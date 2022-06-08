***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 15:35
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035757
BIST
15:412.617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -31,50
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
15:4117,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,4417
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
15:4118,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,5280
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:411.023,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 25,63
|Açılış
|: 1.023,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,81
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ACSEL
|55,35
|13.287.769
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.403.891
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,26
|394.814.227
|% 8,06
|
|MAGEN
|13,17
|79.196.029
|% 7,16
|
|TUKAS
|12,74
|205.593.593
|% 6,43
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,49
|75.048.089
|% -9,29
|
|RALYH
|11,81
|67.221.233
|% -8,09
|
|TETMT
|243,50
|24.644.652
|% -7,38
|
|TOASO
|68,70
|1.293.218.813
|% -6,34
|
|THYAO
|48,26
|4.734.707.427
|% -0,41
|
|SISE
|22,56
|2.960.268.237
|% -2,25
|
|SASA
|44,34
|1.961.881.397
|% 1,98
|
|KRDMD
|15,16
|1.649.642.251
|% 0,26
|
|EREGL
|34,72
|1.549.375.496
|% 0,06
|
|SEGYO
|1,26
|360.595.884
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,82
|689.166.632
|% -0,70
|
|TSKB
|2,37
|489.744.125
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,14
|762.478.561
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,78
|747.461.559
|% -2,05
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1831
|17,1927
|% 2,62
|
|Euro
|18,4759
|18,5022
|% 2,94
|
|Sterlin
|21,4692
|21,5769
|% 2,10
|
|Frank
|17,5041
|17,6095
|% 2,03
|
|Riyal
|4,5674
|4,5903
|% 2,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|22,87
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|154,00
|
|Tam
|6.776
|6.947
|162,47
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|78,59
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|39,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|
Seans Raporu
15:39
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15:54SAFKR
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15:53RYSAS
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15:52TOASO
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15:51XU100
Endeks 2, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 36, 104.00 milyon TL de
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15:51UNLU
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 570, 621 adet işlem