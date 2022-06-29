***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:33
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040020
BIST
16:582.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -34,10
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5816,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0289
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5817,4708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0824
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:58972,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:58
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.406
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|401.134.870
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,60
|32.791.788
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|442.577.103
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,61
|66.160.495
|% -9,93
|
|YEOTK
|59,15
|76.374.889
|% -8,86
|
|SELVA
|7,53
|99.140.877
|% -8,73
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,48
|3.996.804.772
|% -1,17
|
|SISE
|21,26
|1.494.722.025
|% -0,75
|
|EREGL
|27,20
|1.261.153.352
|% -1,31
|
|ASELS
|23,22
|1.145.418.955
|% 0,09
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,58
|459.149.442
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|490.912.710
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,41
|658.679.551
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.720.288
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6336
|16,6533
|% -0,17
|
|Euro
|17,4509
|17,4708
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,0943
|20,1950
|% -0,83
|
|Frank
|17,3815
|17,4863
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|
Seans Raporu
16:58
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