***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:12
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040270
BIST
12:182.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,60
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:1816,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0520
|Açılış
|: 16,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:1817,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0411
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:18972,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 972,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:16
|YGGYO
|22,90
|1.739.030
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,64
|70.582.948
|% 7,47
|
|RTALB
|7,28
|72.192.099
|% 7,22
|
|PEGYO
|1,84
|21.713.187
|% 6,36
|
|BEYAZ
|9,50
|29.259.611
|% 6,15
|
|LIDFA
|11,34
|22.522.108
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.386.498
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,20
|15.662.325
|% -5,61
|
|THYAO
|45,86
|1.697.828.663
|% -0,69
|
|SISE
|21,36
|1.490.042.742
|% 3,29
|
|EREGL
|26,48
|534.421.740
|% -0,23
|
|KRDMD
|11,01
|485.426.043
|% -1,34
|
|SAHOL
|19,03
|406.496.173
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,66
|381.525.637
|% 5,14
|
|YKBNK
|4,31
|375.528.826
|% 0,47
|
|ODAS
|2,85
|224.888.163
|% -1,72
|
|TSKB
|1,94
|147.026.334
|% -3,96
|
|SISE
|21,36
|1.490.042.742
|% 3,29
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6797
|16,6902
|% 0,31
|
|Euro
|17,3956
|17,4156
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,1728
|20,2739
|% 0,28
|
|Frank
|17,3645
|17,4691
|% 0,02
|
|Riyal
|4,4319
|4,4541
|% 0,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,71
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.494
|6.579
|-62,00
|
|Yarım
|3.178
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,24
|