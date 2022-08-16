***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 13:12
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055756
BIST
13:112.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:1117,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:1118,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0378
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:111.026,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.026,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,65
BIST En Aktif Hisseler13:11
|CMBTN
|264,30
|34.346.169
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|14.915.666
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|IZMDC
|3,03
|249.260.200
|% 9,78
|
|MANAS
|23,48
|143.029.264
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|43.772.016
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,00
|133.255.404
|% -8,38
|
|AGHOL
|75,55
|212.012.835
|% -7,92
|
|ATEKS
|44,78
|16.736.813
|% -7,06
|
|THYAO
|64,55
|3.199.478.176
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,20
|2.880.843.635
|% 4,42
|
|GARAN
|18,76
|857.811.856
|% 2,51
|
|KCHOL
|42,24
|843.625.429
|% 4,14
|
|YKBNK
|5,52
|838.349.110
|% 0,73
|
|YKBNK
|5,52
|838.349.110
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,75
|370.681.089
|% 4,17
|
|EKGYO
|3,55
|421.179.728
|% 0,85
|
|HLGYO
|2,84
|281.676.767
|% 1,79
|
|ODAS
|4,27
|401.270.876
|% -3,83
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9639
|% 0,03
|
|Euro
|18,2067
|18,2161
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,5287
|21,6366
|% -0,28
|
|Frank
|18,8347
|18,9481
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7706
|4,7946
|% 0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|-1,00
|
|Tam
|6.897
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,82
|