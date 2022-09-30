***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 10:56
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066282
BIST
12:123.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,69
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1218,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1218,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0890
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:12996,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,12
|Açılış
|: 996,05
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BFREN
|1.529,40
|47.214.073
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,56
|306.564.206
|% 9,54
|
|ARASE
|142,70
|77.488.556
|% 8,52
|
|BERA
|19,52
|196.017.359
|% 7,85
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|AGYO
|5,90
|40.706.364
|% -5,60
|
|ISGYO
|6,29
|1.876.241.929
|% -5,41
|
|THYAO
|68,55
|1.223.740.384
|% -0,07
|
|SASA
|67,75
|974.549.060
|% 2,89
|
|ALARK
|56,35
|834.558.230
|% 0,09
|
|VESTL
|39,52
|827.269.101
|% 4,77
|
|ISGYO
|6,29
|1.876.241.929
|% -5,41
|
|ODAS
|6,20
|680.901.524
|% 4,38
|
|TSKB
|2,43
|261.149.242
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,82
|366.130.735
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,56
|306.564.206
|% 9,54
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5487
|18,5541
|% 0,26
|
|Euro
|18,2183
|18,2337
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6829
|20,7866
|% 0,85
|
|Frank
|18,9164
|19,0304
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9229
|4,9476
|% 0,29
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,43
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.671
|6.749
|17,00
|
|Yarım
|3.246
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,22
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|1,26
|
Seans Raporu
12:10
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12:25TDGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 435 adet işlem
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12:24ULUFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 233, 592 adet işlem
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12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 18 kaybederek (% -0.04 ) 2, 793
-
12:23
BFREN, BERA, KUVVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:23
AGYO, ENSRI, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında