***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 15:30
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083500
BIST
15:195.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 93,43
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:1918,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:1919,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0898
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:191.067,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.067,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:19
|INTEM
|114,40
|78.147.066
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|49.907.458
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|257.257.187
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.805.728
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,67
|7.783.292
|% -4,89
|
|THYAO
|125,10
|6.302.872.121
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,41
|4.825.797.935
|% 4,62
|
|SISE
|39,96
|3.789.749.607
|% 2,20
|
|EREGL
|43,18
|3.631.511.191
|% 1,22
|
|PETKM
|18,29
|3.258.479.055
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,29
|2.375.088.309
|% 5,81
|
|KRDMD
|15,41
|4.825.797.935
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,75
|842.556.573
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,76
|2.609.152.701
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,94
|2.693.633.301
|% -0,91
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6320
|18,6404
|% 0,05
|
|Euro
|19,4732
|19,4873
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,6344
|22,7479
|% 1,09
|
|Frank
|19,6583
|19,7767
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,41
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,63
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|93,00
|
|Tam
|7.130
|7.187
|32,00
|
|Yarım
|3.458
|3.514
|16,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|0,83
|
Seans Raporu
15:19
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15:34KRTEK
Yüzde 7.54 oranında artışla 30.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 863 adet işlem
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 25 artarak (% 1.83 ) 5, 463
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15:33XU100
Endeks 5, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 80, 731.00 milyon TL de
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15:32HEKTS
Yüzde 5.11 oranında artışla 37.42 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 882, 812 adet işlem
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15:31BRKO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 750 adet işlem