***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2023 10:01
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122099
BIST
11:045.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,09
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0418,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9637
En Düşük
18,9062
11:0420,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0508
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:041.105,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.105,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.935.803
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.204.718
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.742.337
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,04
|197.792.674
|% -7,39
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.670.099
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|THYAO
|142,50
|1.315.747.979
|% 1,71
|
|EREGL
|43,34
|1.281.696.606
|% 0,74
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,31
|795.330.760
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,73
|220.085.740
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9555
|18,9637
|% 0,12
|
|Euro
|20,0146
|20,0347
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3876
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,0989
|20,2200
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0340
|5,0592
|% 0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.519
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.674
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,02
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,02
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