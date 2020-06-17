***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.06.2020 12:44
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 17/06/2020 tarihinde Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü de alınarak, Şirketimizin 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851525
BIST
14:03111.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 108,28
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:036,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:037,7054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:03378,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,77
|Açılış
|: 378,53
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|168.529.094
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|5.465.128
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|69.333.272
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|14.853.023
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|MSGYO
|2,66
|40.917.222
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|DAGHL
|9,20
|5.954.807
|% -9,63
|
|AYCES
|38,00
|132.783
|% -7,90
|
|ECILC
|6,42
|823.898.616
|% 5,25
|
|ASELS
|32,20
|484.105.821
|% -0,98
|
|GARAN
|8,16
|475.559.892
|% -0,61
|
|GUSGR
|4,40
|326.912.653
|% 3,77
|
|ODAS
|2,15
|309.320.381
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|149.945.758
|% 3,80
|
|IEYHO
|0,95
|166.528.502
|% 5,56
|
|ODAS
|2,15
|309.320.381
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|266.954.571
|% -0,52
|
|ECILC
|6,42
|823.898.616
|% 5,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5862
|8,6293
|% 0,02
|
|Frank
|7,1830
|7,2262
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-9,55
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.474
|-7,30
|
|Tam
|2.525
|2.538
|-11,30
|
|Yarım
|1.230
|1.241
|-3,70
|
|Çeyrek
|617
|621
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,48
|