***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2021 11:36
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 28/06/2021 tarihinde Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü de alınarak, Şirketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944412
BIST
12:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:51
|TKURU
|246,40
|5.653.235
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.249.393
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.401.216
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.408.837
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.511.438
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.563.994
|% -9,91
|
|METUR
|6,23
|49.830.344
|% -8,11
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,92
|8.206.409
|% -5,77
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|THYAO
|14,09
|399.805.091
|% -1,33
|
|SASA
|29,86
|332.741.084
|% 1,84
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|151.118.277
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,41
|215.202.455
|% 1,31
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7347
|8,7372
|% -0,31
|
|Euro
|10,4328
|10,4383
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1241
|12,1849
|% -0,07
|
|Frank
|9,4771
|9,5342
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% -0,30
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|12:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-5,08
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|Altın Gr.
|499
|499
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
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|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,00
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