***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.05.2022 09:43
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü de alınarak, Şirketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028156
BIST
10:252.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,39
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.488
En Düşük
2.478
10:2515,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:2516,0752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1341
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0897
En Düşük
15,9282
10:25909,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,27
|Açılış
|: 909,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:25
|IMASM
|24,12
|14.389.823
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.525.051
|% 9,92
|
|DENGE
|2,01
|15.766.019
|% 8,65
|
|LIDFA
|7,46
|11.685.130
|% 7,03
|
|GEDZA
|25,66
|12.492.205
|% -6,42
|
|TEZOL
|17,58
|22.884.641
|% -6,09
|
|KARSN
|5,14
|151.832.964
|% -5,86
|
|ATEKS
|43,76
|5.893.951
|% -5,73
|
|SMRTG
|21,24
|54.136.264
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|EREGL
|34,18
|503.517.310
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|THYAO
|42,62
|429.069.499
|% 0,76
|
|SISE
|19,42
|420.434.175
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,83
|511.688.076
|% 5,60
|
|DOHOL
|3,73
|137.156.437
|% 1,08
|
|MRGYO
|1,07
|34.832.733
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,89
|153.161.433
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,44
|488.464.347
|% 0,67
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1821
|15,1929
|% 0,72
|
|Euro
|16,0630
|16,0752
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,6764
|18,7700
|% 0,72
|
|Frank
|15,2473
|15,3391
|% 0,86
|
|Riyal
|4,0369
|4,0571
|% 0,68
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,04
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,33
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, HALKB
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KCHOL, HEKTS
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 17 artarak (% 0.87 ) 2, 229
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, IMASM, IZINV
-
10:40
OYAYO, EKGYO, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında