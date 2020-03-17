GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.03.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki maddelerinin tadil edilmesi ile ilgili 26.02.2020 tarihinde yapmış olduğu başvuru 16.03.2020 tarihinde SPK tarafından uygun görülmüştür.
- Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sayın Kurul'unuz, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz "yeni kayıtlı sermaye tavanı" içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin talebi ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi, 
  
- Şirketimiz esas sözleşmesinin sadeleştirilmesi amacıyla, gerek esas sözleşmenin diğer madde hükümlerinde gerekse mevzuatta ayrıntılı düzenlenmiş olup, tekrardan ibaret ya da uygulama kabiliyeti kalmayan 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34 ve Ek madde 1 maddelerinin iptal edilerek Sözleşmeden çıkarılması, 
  
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması için gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 36'ncı maddelerinin değiştirilmesi, 
  
- İptal edilen maddelere bağlı olarak madde numaraları teselsül ettirilmesi ve 
  
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla Sözleşmeye 19 ve 20'nci madde olarak yeni madde ilavesi  
  
suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla uygun görüş ve izinlerin alınmasından sonra 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
( Yönetim Kurulu karar tarihi ve numarası: 25/02.2020 tarihli 2020/01 numaralı  karar ) 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830042


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:1682.918
Değişim :  -5,66% |  -4.970,46
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
82.902
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 35.857.572 % 10,00  
MMCAS 0,93 95 % 9,41  
EGCEY 0,40 5.959 % 8,11  
COSMO 1,87 161 % 7,47  
SELGD 1,42 7.525 % 6,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8500 7,8894 % -0,26  
Frank 6,7495 6,7902 % -0,24  
Riyal 1,7147 1,7233 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 -30,65  
Altın Gr. 308 308 -5,67  
Cumhuriyet 2.073 2.104 36,00  
Tam 2.056 2.108 25,25  
Yarım 994 1.020 12,21  
Çeyrek 498 510 6,11  
Gümüş.Ons 12,30 12,34 -0,59  
Gümüş Gr. 2,55 2,56 -0,12  
B. Petrol 30,03 30,03 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru