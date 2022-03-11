***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'sından 54.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 08.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.03.2022 tarihli 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009464BIST