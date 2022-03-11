***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.03.2022 12:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'sından 54.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 08.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.03.2022 tarihli 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009464
BIST
13:482.051
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|Değişim
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|: 2.046
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|Önceki Kapanış
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2.055
En Düşük
2.043
13:4814,9664
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|Önceki Kapanış
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14,9941
En Düşük
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960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:48
|FORMT
|1,10
|62.520.892
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|18.866.873
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.938
|% 9,93
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|MEPET
|2,27
|9.440.581
|% 8,10
|
|ALKA
|23,88
|24.048.317
|% 7,96
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|ISSEN
|16,62
|30.821.339
|% -5,41
|
|SKTAS
|2,98
|10.428.329
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,44
|2.247.365.774
|% 0,46
|
|THYAO
|26,12
|2.087.932.107
|% 1,48
|
|SISE
|13,56
|1.292.451.625
|% 3,04
|
|EREGL
|34,40
|855.354.871
|% -0,64
|
|KOZAA
|26,36
|712.675.691
|% 3,29
|
|ODAS
|1,54
|261.634.497
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,44
|2.247.365.774
|% 0,46
|
|SISE
|13,56
|1.292.451.625
|% 3,04
|
|DOHOL
|3,23
|302.189.793
|% 3,53
|
|THYAO
|26,12
|2.087.932.107
|% 1,48
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9603
|14,9664
|% 0,75
|
|Euro
|16,4380
|16,4593
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,5265
|19,6244
|% 0,94
|
|Frank
|16,0279
|16,1245
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9779
|3,9978
|% 0,94
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-5,10
|
|Altın Gr.
|959
|959
|6,79
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
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|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,06
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|B. Petrol
|113
|113
|3,41
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