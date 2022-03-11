***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.03.2022 12:53
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL'sından 54.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 08.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.03.2022 tarihli 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Tadil metnine uygun olarak güncellenen Esas Sözleşme ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 15/04/2016 20/04/2016 9058
6 18/12/2017 27/12/2017 9482
6 30/10/2019 08/11/2019 9947
6 08/03/2022 11/03/2022 10535
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009468
BIST
13:072.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,46
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
13:0714,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1082
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
13:0716,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1050
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
13:07957,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,78
|Açılış
|: 957,71
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GRSEL
|10,96
|18.158.024
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.938
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|60.364.902
|% 9,00
|
|MEPET
|2,27
|9.080.335
|% 8,10
|
|ALKA
|23,86
|23.343.641
|% 7,87
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|ISSEN
|16,80
|26.932.296
|% -4,38
|
|SKTAS
|2,99
|9.840.137
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,42
|2.093.568.789
|% 0,33
|
|THYAO
|26,18
|2.003.048.370
|% 1,71
|
|SISE
|13,58
|1.238.090.016
|% 3,19
|
|EREGL
|34,48
|804.327.803
|% -0,40
|
|KOZAL
|147,30
|659.584.213
|% 2,79
|
|ODAS
|1,54
|253.143.700
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,42
|2.093.568.789
|% 0,33
|
|SISE
|13,58
|1.238.090.016
|% 3,19
|
|THYAO
|26,18
|2.003.048.370
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,12
|133.185.088
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9557
|14,9627
|% 0,73
|
|Euro
|16,4256
|16,4493
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,5165
|19,6144
|% 0,89
|
|Frank
|16,0024
|16,0989
|% 0,82
|
|Riyal
|3,9776
|3,9976
|% 0,93
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|-4,94
|
|Altın Gr.
|958
|958
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,05
|