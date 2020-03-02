***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-723.340 -723.340 -723.340Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.258 -23.258 -23.258Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.400.000 496.828 0 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524Transferler243.135 -966.475 723.340 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-392.322 -6.326.020 -6.718.342 -6.718.342Dönem Karı (Zararı)-6.326.020 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-392.322 0 0Sermaye Arttırımı21.600.000 21.651.692 43.251.692 43.251.692Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI545.559 41.077.593Dönem Karı (Zararı)-6.326.020 -723.340Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.326.020 -723.340Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.963.990 23.281.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 454.789 314.006Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-596.954 5.134.489Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -831.883 814.795Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 234.929 171.433Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 0 4.148.261Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler417.473 395.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 417.473 395.132Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.835.083 28.400.938Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -757.172 -71.061Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 21.419.609 29.029.970Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.032.714 7.167.449Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5.205.360 -7.725.420Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler17 -1.240.776 -6.877.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 94.375 -674.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.411.424Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -3.411.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.989.449 19.230.804Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.127.323 11.640.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.562.261 11.787.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.434.938 -147.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.313.414 5.134.667İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.263 -39.355İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.301.151 5.174.022Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.214.511 75.453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.958.840 -7.479.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.327.838 8.801.130İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.327.838 8.801.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)790.361 -420.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.898 27.082İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.898 27.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler857.714 1.451.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)857.714 1.451.316Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.648.521 41.788.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -819.231 -319.982Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -283.731 -390.920YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-641.616 16.334.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.500.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-641.616 -165.284Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-641.616 -165.284Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.508.965 -57.773.601Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.251.692 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.251.692 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri55.916.849 33.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 55.916.849 33.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriFaktoring İşlemlerinden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.398.757 -63.610.857Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -59.048.757 -26.170.156İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 0 -25.710.725Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları6 -10.350.000 -11.725.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -4.976Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-325.000 0Ödenen Faiz-21.692.991 -27.233.805Alınan Faiz757.172 71.061YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.412.908 -361.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.412.908 -361.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 669.886 1.031.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.082.794 669.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.082.794 669.886Finansal Yatırımlar4.976 4.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar278.705.189 249.713.269İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 276.807.156 246.111.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.898.033 3.602.130Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar551.567 3.758.162İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,22 89.328 101.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 462.239 3.656.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 12.154.818 11.175.236Peşin Ödenmiş Giderler23.949.682 17.990.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 23.949.682 17.990.842Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar1.694.392 2.552.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 1.694.392 2.552.106ARA TOPLAM326.143.418 285.864.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR326.143.418 285.864.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar4 70.474 70.474Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar436.128 302.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar436.128 302.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar889.097 515.650Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.014.079 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.144 22.936Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı20 1.943.053 1.756.718Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR5.368.975 2.667.949TOPLAM VARLIKLAR331.512.393 288.532.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.590.181 9.742.446İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.590.181 9.742.446Banka Kredileri5 11.590.181 9.742.446Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.415.095 21.453.140İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.415.095 21.453.140Banka Kredileri5 30.308.278 21.453.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 106.817Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 10.350.000Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 10.350.000Ticari Borçlar7 166.968.846 149.435.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 166.968.846 149.435.648Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 937.973 147.612Diğer Borçlar177.688 155.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar177.688 155.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 69.396 170.498Kısa Vadeli Karşılıklar542.586 487.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 542.586 487.859Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM210.701.765 191.942.993TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.701.765 191.942.993UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.039.195 54.385.268İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 42.039.195 54.385.268Banka Kredileri5 40.048.273 54.385.268Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.990.922Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.458.559 1.424.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.458.559 1.424.641Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.497.754 55.809.909TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER254.199.519 247.752.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.312.874 40.779.524Ödenmiş Sermaye14 27.000.000 5.400.000Sermaye Düzeltme Farkları14 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 21.651.692 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-550.405 -158.083Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.405 -158.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.405 -158.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.448.137 1.205.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.448.137 1.205.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.592.642 34.559.117Net Dönem Karı veya Zararı-6.326.020 -723.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.312.874 40.779.524TOPLAM KAYNAKLAR331.512.393 288.532.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 284.872.965 235.261.573Satışların Maliyeti15 -257.875.794 -215.467.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.997.171 19.793.939Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)26.997.171 19.793.939Genel Yönetim Giderleri16 -4.867.128 -3.877.441Pazarlama Giderleri16 -13.958.120 -10.507.885Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 29.741.674 69.816.542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -22.284.320 -50.755.447ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.629.277 24.469.708Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 0 3.411.424FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.629.277 27.881.132Finansman Gelirleri19 757.172 71.061Finansman Giderleri19 -22.618.094 -29.349.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.231.645 -1.397.679Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-94.375 674.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -182.629 -440.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 88.254 1.115.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.326.020 -723.340DÖNEM KARI (ZARARI)-6.326.020 -723.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.326.020 -723.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00230000 -0,00130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-392.322 -23.258Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -490.403 -29.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.081 5.814Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 98.081 5.814Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-392.322 -23.258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.718.342 -746.598Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.718.342 -746.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823433BIST